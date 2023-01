Nach Unfall in Namibia lernt Influencerin Jil Eileen in Kempten wieder das Laufen

Nach ihrem Unfall in Namibia macht Jil Eileen Füngeling erste Schritte in Kempten. Bis zu ihrem Schicksalsschlag bereiste sie die Welt und will es weiter tun.

19.01.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Staubig und einsam ist die Straße auf der Jil Eileen Füngeling unterwegs ist. Mit ihrem Partner reist sie durch Namibia. Seit vier Jahren besucht sie nahezu alle Länder dieser Erde. „Passiert ist mir dabei nie etwas“, sagt die 26-jährige Kölnerin. Doch an diesem Tag im September 2022 ist das anders. Ein Geisterfahrer kracht in das Auto des Paares – und trifft Füngeling. Gebrochene Knochen im ganzen Körper, dutzende Scherben im Gesicht, das rechte Bein ist zertrümmert – und ihr Leben für immer ein anderes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.