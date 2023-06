Betreiber zahlen für Einweggeschirr: Ist Tübingens Verpackungssteuer auch ein Modell für Kempten?

In Tübingen müssen Betriebe zahlen, wenn sie Einweggeschirr ausgeben. Jüngst gab es dazu ein Urteil des Bundesverfassungsgericht. Übernimmt Kempten die Idee?

13.06.2023 | Stand: 16:44 Uhr

Betriebe, die Essen und Getränke in Wegwerf-Geschirr verkaufen, müssen dafür vor Ort Steuern zahlen? Wenn es nach „Future for Kempten“-Stadtrat Julius Bernhardt geht, soll Kempten nach dem Vorbild Tübingens eine Verpackungssteuer einführen.

Kemptener Stadtrat: "Das Müllaufkommen in der Innenstadt ist keinesfalls nachhaltig"

Regelmäßig werde das hohe Müllaufkommen in der Innenstadt thematisiert. Zurückgeführt werde dies auch auf den zunehmenden Verkauf von „Take-away“-Produkten, also Essen und Getränken zum Mitnehmen. „Das erhöhte Müllaufkommen sorgt nicht nur für Mehraufwand im Betriebshof, sondern verschandelt auch das Stadtbild“, schreibt Bernhardt in seinem Antrag an Oberbürgermeister Thomas Kiechle. „Grundsätzlich gilt auch, dass das erhöhte Müllaufkommen in keinem Falle nachhaltig ist.“ Das könnte Sie auch interessieren: "Muss das sein?" - Kritik an Mülltonnen in Kemptens Innenstadt.

In Tübingen gilt seit Januar 2022 eine Verpackungssteuer auf Einweg-Behältnisse. Allerdings landete diese zunächst vor Gericht: Die Betreiberin eines Schnellrestaurants hatte dagegen geklagt – und in erster Instanz Recht erhalten. Das Bundesverwaltungsgericht allerdings urteilte jüngst anders. Demnach darf Tübingen die Verpackungssteuer erheben.

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz handele es sich bei der Verpackungssteuer um eine örtliche Verbrauchsteuer, für deren Einführung die Stadt Tübingen zuständig war, teilt das Bundesverwaltungsgericht mit. Die kommunale Steuer stehe nicht im Widerspruch zum Abfallrecht des Bundes. Sie bezwecke die Vermeidung von Verpackungsabfall im Stadtgebiet und verfolge damit auf lokaler Ebene kein gegenläufiges, sondern dasselbe Ziel wie der Bundesgesetzgeber.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat nach dem Urteil aufgerufen, die Tübinger Verpackungssteuer auch andernorts zu beantragen. Die seit diesem Jahr geltende deutschlandweite Pflicht für Gastronomen, Mehrwegbehältnisse anzubieten, bringt laut DUH bislang nicht „den dringend benötigen Umschwung“. Denn sie schreibe nur ein Angebot vor, aber nicht die Nutzung. Oder zumindest dass Mehrweg billiger ist als Einweg.

Macht die Tübinger Verpackungssteuer Schule? Die Stadt Kempten will sich mit dem Thema beschäftigen

In Kempten liegt nun also ein solcher Antrag vor, dem Vorbild Tübingens zu folgen. Laut Andreas Weber aus dem Büro des Oberbürgermeisters will sich die Stadt mit dem Thema beschäftigen. Sie wartet allerdings noch ab, bis das schriftliche Urteil des Bundesverfassungsgericht vorliegt. Außerdem wolle man beobachten, welchen Effekt die Tübinger Verpackungssteuer tatsächlich hat.

Michael Heel, Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, gibt zu bedenken, dass kleinere Lokale mit Speisen zum Mitnehmen räumlich zum Teil keine Möglichkeit haben, viel Geschirr zu spülen. Zudem: „Ich sehe auch den Endverbraucher in der Pflicht.“ Schließlich gebe es mittlerweile ein Mehrweg-Angebot.

Den Müll in der Innenstadt zu reduzieren, hat auch das City-Management auf der Agenda. Schließlich gehe es um Stadtbild und Aufenthaltsqualität, sagt Geschäftsstellen-Leiter Niklas Ringeisen. Ob eine kommunale Verpackungssteuer sinnvoll ist, dazu müssten erst einige Fragen geklärt werden. Ringeisen würde eine bayern- oder bundesweite Regelung vorziehen.

Die Verpackungssteuer in Tübingen kurz und knapp: