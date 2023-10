Nach Zukunftssorgen sollen zwei Duracher Vereine unter einem Dach im neuen Sportpark

Die Verlegung der Tennisplätze ist in Durach viel diskutiert. Nun nimmt das Vorhaben Fahrt auf. Auch der Kegelsport soll auf dem Areal Raum bekommen.

11.10.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Zwei Vereine in Durach blickten bislang in eine unklare Zukunft: Wo jetzt noch Menschen Tennis spielen, soll bald schon der Bau des Kinderhauses St. Theresia beginnen. Keglerinnen und Kegler weichen aktuell mangels einer Bahn vor Ort nach Betzigau aus. Nun brachte der Gemeinderat eine Lösung auf den Weg, die beiden Vereinen Raum bieten soll. Angrenzend an Pumptrack und Fußballplatz sollen Tennisfelder und ein Vereinsheim mit Kegelbahn entstehen. „So können der Sommersport Tennis und der Indoorsport Kegeln Synergien nutzen“, sagte Planer Lothar Beck vom Büro Lars Consult, als er dem Rat ein Konzept für das Areal vorstellte.

