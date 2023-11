Nachfolger gefunden: Ehepaar aus Sulzberg gibt seine Modemarke in neue Hände

Ellen und Gerd Bauer sind in der Branche etabliert: Ihr auf faire Yoga-Mode spezialisierte Marke gibt es seit 20 Jahren. Nun folgt ein Generationenwechsel.

11.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Dass Unternehmen von Eltern an Kinder weitergegeben werden, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Geschäftsinhaber müssen sich deshalb frühzeitig Gedanken machen, wo es mit ihrer Firma hingehen soll. Auch Ellen und Gerd Bauer aus Sulzberg-Moosbach stellte sich diese Frage. Seit 20 Jahren führen sie ihr Modegeschäft "The Spirit of OM" - sind in der Branche etabliert. Mit Mitte 60 stehen sie nun an der Schwelle zum Ruhestand.

