Nachhaltig Shoppen: Wie der Fair-Fashion-Shop in Kempten die Waren-Bestellung umgestalten will

Die Waren-Bestellung im Fair-Fashion-Shop soll nachhaltiger werden. Doch das Team stößt an die Grenzen des Systems. Auch im Weltladen kennt man das Problem.

21.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Jedes Frühjahr und jeden Herbst sind die Schaufenster der Modegeschäfte gefüllt mit den neuesten Kollektionen. Bestellt wurden die Kleidungsstücke in der Regel ein halbes Jahr vorher. Händler müssen sich zu diesem frühen Zeitpunkt festlegen, was sie anbieten wollen. Was am Ende keine Käufer gefunden hat, landet im schlimmsten Fall in der Tonne. Ein Kreislauf, den Steffen Kustermann und Anna Kammerlander von „Allgäu goes Fair Fashion“ gerne durchbrechen wollen. Doch das ist nicht so einfach wie gedacht.

