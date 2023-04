Nachhaltigkeit und überwachte Lieferketten: Wie Firmen aus Kempten und dem Oberallgäu damit umgehen

Der europäische Vorschlag zu Nachhaltigkeitspflichten könnte schärfere Vorgaben nach sich ziehen. Firmen achten aber bereits auf ihren ökologischen Fußabdruck.

30.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Hält die Bäckerei aus der Region, die Swoboda in Wiggensbach die Semmeln liefert, die Menschenrechte ein? Das wird das Unternehmen künftig überprüfen müssen – wenn das europäische Lieferkettengesetz, wie derzeit diskutiert, in Kraft tritt. Im Februar 2022 hatte die EU-Kommission ihren Vorschlag zu Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen vorgelegt. Im Dezember 2022 einigten sich die EU-Länder auf ein europaweites Lieferkettengesetz. Nun muss sich das EU-Parlament positionieren, was für Mai erwartet wird.

