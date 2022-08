Der Reicholzrieder Bildhauer Walter Konrad setzte sich für den Erhalt von Grabkreuzen ein - und prägte damit den Friedhof seines Ortes.

13.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Walter Konrad gehörte zu den bekanntesten Bürgern in Reicholzried (Gemeinde Dietmannsried). Jetzt ist der Bildhauer und Restaurator im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am Samstag, 13. August, um 11 Uhr in seiner Heimatgemeinde statt.

