Trauer um Margot Renn: Holocaust-Überlebende stirbt im Alter von 91 Jahren

Margot Renn überlebte den Holocaust und war Geschäftsfrau in Kempten. Nun starb sie im Alter von 91 Jahren.

16.10.2021 | Stand: 13:00 Uhr

1942 wurden über 20 Juden von Kempten aus in die NS-Vernichtungslager deportiert und ermordet, darunter Mitglieder der Familie Kohn aus Kempten. Dieses Schicksal ihrer Verwandten hat Margot Renn nie losgelassen. Sie starb jetzt im Alter von 91 Jahren, eine Trauerfeier fand in der Kirche St. Franziskus in Kempten statt.

Margot Renn überlebte mit ihren Eltern und ihrem Bruder den Holocaust und stellte sich immer wieder als Zeitzeugin zur Verfügung. Regelmäßig nahm sie an den Gedenkveranstaltungen auf dem jüdischen Friedhof und zur Reichspogromnacht teil. Erst kürzlich gab sie dem Heimatverein Kempten ein langes Interview über ihre Erlebnisse während der NS-Zeit.

Renn und Rosenthal berichteten über ihren Überlebenskampf

Familie Kohn stammte aus Memmingen und expandierte mit ihren Schuhgeschäften 1889 nach Kempten. Schnell gehörte sie zu den angesehenen Kaufleuten in der Stadt. 1938 wurden die beiden Schuhhäuser in der Klostersteige und Königstraße geschlossen. Es begannen bittere Jahre für die Familie, die im sogenannten „Judenhaus“ in der Immenstädter Straße endeten. Dort gab es 70 Jahre nach Kriegsende ein Wiedersehen von Margot Renn und Friedebert Rosenthal, die über ihren Überlebenskampf berichteten. Margot Renn erzählte damals auch, wie ihr Vater und ihr Bruder die KZ-Haft überlebten und 1946 einen Neuanfang in Kempten wagten. 1955 übernahm sie das elterliche Geschäft und führte es bis 1972.

