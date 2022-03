Kitas ringen um Mitarbeitende: Insgesamt gibt es zu wenige. In Lauben stehen bereits Räume leer – obwohl Kinder auf einen Platz warten. Was Fachkräfte lockt.

01.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist das pralle Leben: Freundschaften, Konflikte, Gruppendynamik und vielleicht sogar die erste Schwärmerei – all das erleben Kinder in Kitas. Gleichzeitig gewinnen Eltern Zeit für ihren Beruf. Doch all das funktioniert nur, wenn es genügend Menschen gibt, die auf den Nachwuchs aufpassen. Viele Einrichtungen jedoch haben offene Stellen. Etwa in Lauben geht das so weit, dass Räume leerstehen, weil das Personal fehlt. Die Liste der wartenden Kinder hingegen ist lang.