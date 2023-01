An der Rottach in Kempten müssen massenweise Eschen weg

Abbrechende Äste und umstürzende Bäume gefährden Spaziergänger. Ab Februar beginnen die Fällungen. Der Naturschutz soll trotzdem zu seinem Recht kommen.

17.01.2023 | Stand: 15:05 Uhr

Bäume, die umknicken und herabfallende Äste, die Menschen verletzen oder gar töten – in den vergangenen Jahren haben sich solche Unfälle gehäuft. Denn sowohl dem Klimawandel geschuldete, häufigere Sturm-Ereignisse als auch Schädlinge und Baumkrankheiten haben den Gehölzen zugesetzt. Und sie zum Teil zur Gefahr für Menschen gemacht.

So auch in den stadtnahen Bereichen entlang der Rottach, wo zahlreiche Eschen am „Eschentriebsterben“ erkrankt sind und umgehend gefällt werden müssen. Bernhard Schmieder, Abteilungsleiter Forsten am Amt für Landwirtschaft Kempten (AELF), erklärt warum: „Das Eschentriebsterben setzt den Bäumen immer stärker zu und öffnet zudem die Tür für sogenannte Sekundärschädlinge, wie den Hallimasch Pilz.“

Ist der Hallimasch sichtbar, sind Wurzeln schon geschädigt

Dieser wiederum schädige die Wurzeln der Bäume. Die absterbenden Bäume entwickelten sich zu einem Sicherheitsrisiko, da schon ein Großteil der Wurzeln geschädigt ist, wenn oberirdisch der Fruchtkörper des Hallimasch-Pilzes sichtbar wird.

Eine Begehung mit den zuständigen Förstern machte deutlich: Gefahr lauert von oben. „Wir befinden uns in einem Wald mit großem Erholungswert“, betont Christoph Lachenmair, zuständiger Förster am AELF. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, um die Menschen zu schützen. Lachenmair weiß aus Kritik an früheren Eingriffen auch, dass den Kemptenern ihre Rottachwälder heilig sind.

Spezialmaschinen werden nötig, Waldarbeiter sind in Gefahr

Mit einem „flauen“ Gefühl denke er an die Maßnahmen, die ab Anfang Februar notwendig werden. 30 bis 40 Bäume – vorwiegend Eschen – sollen pro Hektar entnommen werden. Mehrere Abschnitte sind vorgesehen. Teilweise werde der Einsatz von Spezialmaschinen notwendig. Der schlechte Zustand der Bäume berge Gefahren für die Waldarbeiter.

Die Sache hat aber auch eine positive Seite: Die betroffenen Bestände sind arten- und strukturreich, und das soll auch so bleiben. „Junge Bergahorne und Buchen stehen in den Startlöchern und können den Ausfall der Esche kompensieren“, sagt Lachenmair. Das AELF ist mit der Bewirtschaftung des Stadtwaldes betraut und hat ein umfassendes Konzept erarbeitet. Dieses berücksichtige neben der Verkehrssicherung vor allem naturschutzfachliche Aspekte.

Biotopbäume und Totholzinseln sollen belassen werden

„Wir wollen dort, wo die Sicherheit der Besucher es zulässt, Bereiche aus der Nutzung nehmen“ erklärt Abteilungsleiter Schmieder. Auf diesen Flächen sollen gezielt Biotopbäume und Totholzinseln belassen werden. Deshalb werde auch ein Wegstück verlegt, um wertvolle Bereiche zu umgehen. So endete der Prozess um einen tödlichen Jogger-Unfall in Kempten

Das AELF arbeitet mit der Stadt und den beauftragten Forstunternehmern zusammen, um die Maßnahmen in den nächsten Monaten umzusetzen. Abschnittsweise werden Sperrungen im Bereich Thingerstobel und entlang der Rottach zwischen Klinikum und Stiftallmey notwendig sein.

Weitere Hintergrundinformationen zum Eschentriebsterben gibt es im Internet unter: www.eschentriebsterben.org