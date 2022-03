Diese fünf Männer sorgen in Martinszell für Wärme aus dem Netz

Aus einer Bierlaune entsteht die Idee zum Nahwärmenetz für Martinszell. Nun versorgt die GmbH ihre ersten Kunden. Auch Oberdorfer Nachbarn sind interessiert.

30.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Es ist noch nicht lange her, da beschloss die Gemeinde Altusried, ein Nahwärmenetz im Kernort zu bauen, um das neue Rathaus, die künftige Seniorenwohnanlage und die Bevölkerung zu versorgen. Betreiben will das Netz eine Genossenschaft. Unterdessen waren auch fünf Männer in Martinszell nicht untätig. Zwei Landwirte, ein Heizungsbauer, ein Lehrer und ein Tiefbauer gründeten im November 2020 die Nahwärme Martinszell GmbH. Seit kurzem ist die Anlage in Betrieb. Was die Männer antreibt und wo sie hinwollen.