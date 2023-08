Natürlich geht es auch um die Wärmepumpe: Katharina Schulze (Grüne) auf Festwochen-Rundgang

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze will beim Rundgang über die Festwoche wissen, was die Menschen bewegt. Heizen ist eines der Themen.

13.08.2023 | Stand: 18:20 Uhr

So richtig zufrieden sind Karl Waibel und Saskia Dengel hinterher nicht. Kurz zuvor hatten sie im Handwerkerzelt auf der Festwoche mit der bayerischen Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze über das geplante Heizungsgesetz und Wärmepumpen gesprochen. Die Politikerin hätte sich auch gerne weiter mit beiden unterhalten, doch nach einer kurzen Diskussion hieß es schnell: Es geht weiter! Schulze reist derzeit durchs Allgäu. Da soll ein Rundgang übers Gelände der Allgäuer Festwoche in Kempten natürlich nicht fehlen.

Grünen-Politikerin Katharina Schulze auf der Allgäuer Festwoche: "Wir leben in Zeiten, in denen wir nicht mehr warten können"

Egal ob Grüne, CSU oder andere Parteien: Bei einem solchen Politikerbesuch zücken die Begleiterinnen und Begleiter eifrig ihre Handys – für Soziale Medien, das gehört längst dazu. Fürs Foto greift Katharina Schulze auch zur Malerrolle. Natürlich steckt sie die in den Eimer mit grüner Farbe.

Der Kemptener Kreishandwerkermeister Josef Sigel begrüßt den Tross. „Energiewende ist ein Thema, das kommen wird", sagt er. „Und kommen muss." Doch ohne Handwerk sei diese nicht möglich umzusetzen. Die Grünen-Landtagsabgeordnete und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Oktober stimmt Sigel zu. Sie will wissen, welche politischen Stellschrauben zu drehen seien, um dem Ziel näherzukommen. Ein Problem seien die Kosten, sagt Sigel. Es gebe beispielsweise beim Hausbau schon viele kreative Ideen. Doch bei einigen Komponenten handele es sich um ein Spekulationsgeschäft. „Rohöl, Strom – das wird an der Börse gehandelt", kritisiert der Kreishandwerkermeister.

Er halte auch wenig von strikten Vorgaben. „Wenn Wärmepumpen vorgeschrieben werden, dann steigen die Preise“, sagt Sigel. „Der Markt regelt das doch eh.“ Schulze äußerte Verständnis. „Aber ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen wir nicht mehr warten können.“ Sie verwies auf die Klimakipppunkte, also Grenzwerte, nach denen Entwicklungen nicht mehr beeinflusst werden können. Wichtig sei, Anreize zu setzen.

Fachleute zum geplanten Heizungsgesetz: Die Menschen sind immer noch beunruhigt

Zurück zu Karl Waibel und Saskia Dengel von der Innung für Heizung, Sanitär und Klimawandel: Bei ihnen räumt Schulze ein, dass die Bundesregierung – und damit die Grünen – das Heizungsgesetz schlecht kommuniziert hätten. Hinzukomme die „Desinformation durch die Gegenseite“. „Wie gehen Sie um mit den Reaktionen der Menschen?“, fragt sie die Fachleute. Die Menschen seien noch immer beunruhigt, antwortet Waibel. „Wir können bis heute keine zukunftssichere und verlässliche Empfehlung geben.“

Er und Dengel machen deutlich: Sich nur auf Wärmepumpen zu verlassen, ist aus ihrer Sicht nicht der richtige Weg. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse man wegkommen von Kohle-, Öl- und Gasheizungen, sagt Schulze. Die Wärmepumpe sei dabei nicht der alleinige Weg. „Aber wir müssen den Weg zusammen gehen.“ Wichtig sei, dass das Gesetz bald verabschiedet wird, damit Planungssicherheit besteht.

Der Tross zieht weiter. Vorbei an der Stadtpark-Bühne in Richtung Markthalle. Schulze informiert sich bei Allgäu GmbH und anderen. Meist hört sie zu, nimmt mit, was die Menschen bewegt. Thema einer Gesprächsrunde gegen Ende ist der Fachkräftemangel. Just als es um die Hürden für Frauen bei der Rückkehr in den Beruf nach der Geburt eines Kindes geht, kommen Schulzes Mann und Sohn vorbei. Die Politikerin nimmt den Bub auf den Schoß. „Frauen, die Kinder erziehen, arbeiten auch“, sagt sie. Dafür bekämen sie aber kein Geld. Zudem müssten Betreuungsangebote für Kinder ausgebaut werden, damit „top-ausgebildete Frauen wieder in den Beruf zurückkehren können, wenn sie wollen“. Schulze betont: Es gebe verschiedene Konstellationen. Jede Familie sollte für sich selbst entscheiden können, welche sie wählt.