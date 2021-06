Tür an Tür, Zaun an Zaun lebt es sich nicht immer angenehm. Doch es gibt Menschen, die sich umeinander kümmern. Zwei Beispiele aus der Stadt Kempten.

16.06.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Unsere Nachbarn – wer sind sie, wie gestalten sie ihr Leben hinter der Tür nebenan, machen sie etwas Besonderes? „Unsere Nachbarn“ ist unser Thema in dieser Serie, in der wir zum einen Menschen vorstellen, die für andere da sind. Aber auch Menschen, die etwas Besonderes machen – wie ein außergewöhnliches Hobby. Oder Menschen, die ihr Leben in vielfältiger Art und Weise zu gestalten wissen. Heute starten wir mit dem, was Nachbarschaft ausmacht: mit gegenseitiger Hilfe – von netten Nachbarn.