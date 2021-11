Neu: E-Lastenräder in Kempten - "Nicht so gut wie ein Tesla, aber fast"

16.11.2021 | Stand: 16:32 Uhr

Ein Schritt hin zu mehr umweltfreundlicher Mobilität: Die Stadt Kempten betreibt jetzt zusammen mit der Firma Sigo (Darmstadt) ein Verleihsystem für 14 E-Lastenfahrräder. Erste Leihstationen sind in der Grabengasse und An der Stadtmauer. Fünf weitere Stationen entstehen die nächsten Monate an Sligo- und Ellharter Straße, Cambodunumweg, Alter Spinnerei (Keselstraße) und am Alfred-Weitnauer-Platz.

Es sei wichtig, die Angebote dort zu schaffen, wo die Menschen wohnen, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Unterstützt wird das Projekt von Baugenossenschaft, BSG, Sozialbau sowie dem Energie- und Umweltzentrum Eza.

Mit E-Lastenrädern lassen sich auch schwere und sperrige Güter ohne Auto transportieren

Nutzer können die Räder an den Ladestationen über die Handy-App des Anbieters Sigo entsperren und absperren. Über die Sigo-App läuft auch die Abrechnung. Die Registrierung erfolgt ebenso online. Eine Fahrt kostet 1,50 Euro Startpauschale plus einen Euro pro halber Stunde. Mit E-Lastenrädern lassen sich schwere oder sperrige Güter transportieren, die Transportbox enthält aber auch eien Sitzklappe und Sicherheitsgurte, um Kinder mitzunehmen - sei es, um sie in die Kita zu bringen oder einen gemeinsamen Ausflug zu machen.

Sigo-Gründer: E-Lastenräder sind "nicht so gut wie ein Tesla, aber fast so gut"

Das zulässige Gesamtgewicht beträgt laut Stadtverwaltung 200 Kilo inklusive Fahrrad (60 Kilo) und Fahrer. selbst wenn der Fahrer dann 100 Kilo auf die Waage brächte, gäbe es folglich nur 40 Kilo Ladakapazität.

Laut Sigo-Gründer und Geschäftsführer Tobias Lochen sind die Batterien der E-Lastenräder ohne Lithium und Kobalt, können sich auch nicht selbst entzünden. Das Unternehmen betreiebe solche Verleihstationen mittlerweile in 19 Städten. Die Räder mit eienr Reichweite von 40 bis 50 Kilometern seien "nicht so gut wie ein Tesla, aber fast so gut".

Lesen Sie auch

E-Bikes: „Wenn es den Berg runter geht, kommt die Angst“ E-Bikes

Lesen Sie auch: