Neu in Kempten: An der ZUM gibt's Bustickets jetzt am Automaten

Verkehrsbetriebe testen, ob Fahrgäste auch Kleinbeträge für Tickets per Karte oder NFC zahlen. Das ist dann in einigen Monaten auch in den Stadtbussen geplant.

07.06.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Bargeld oder Karte? Viele greifen immer öfter zur Bank- oder Kreditkarte, um auch Kleinbeträge ohne Bargeld zu bezahlen. Seit Kurzem können Kundinnen und Kunden an der ZUM in Kempten am Automaten Fahrscheine kaufen – und bar oder per Karte zahlen. Das allein ist sicher nicht der große Wurf. Bei der viel gescholtenen Deutschen Bahn zum Beispiel sind Ticketautomaten mit Kartenzahlung längst ein alter Hut. (Lesen Sie hier: Deutschland-Ticket im Allgäu: So gibt’s das 49-Euro-Ticket für 34 Euro)

