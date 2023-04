Das planen Netto und Numbat im Allgäu Center in der Innenstadt von Kempten

Der Umbauarbeiten im Allgäu Center laufen. Der Eröffnungstermin von Netto steht fest. Über dem Marken-Discounter entstehen Büros für eine wichtige Firma.

27.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Gute Nachrichten für das Allgäu Center an der Kotterner Straße in Kempten: Mittlerweile sind für die gesamte Handelsfläche der insolventen Modekette Adler Nachnutzer gefunden worden: Im Erdgeschoss des Gebäudes will sich wie bereits berichtet ein Einkaufsmarkt („Netto Marken-Discount“) ansiedeln und im Sommer eröffnen. Nun ist auch der Nachmieter für das bislang freie Obergeschoss bekannt: Die Kemptener Firma Numbat, Experte für Schnellladesäulen mit nachhaltigen Batteriespeichern, plant dort ein neues Büro. (Hier lesen Sie: Flächennutzungsplan: Sind Wohnungen statt Geschäften Kemptens Zukunft?)

