Neubau der Kotterner Flohkiste im Pfarrheims-Garten - Was passiert mit Vereinen?

Wo jetzt schon das Pfarrheim von Mariä Himmelfahrt steht, soll bald auch der Neubau der Kotterner Flohkiste entstehen. Vereine fürchten um Veranstaltungsräume.

17.10.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Feuchte Wände und die daraus resultierende Schimmelbildung machen ein Ende für die Kotterner Flohkiste am bisherigen Standort unumgänglich. Vor fast einem Jahr entschieden Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrats deshalb: Ein Neubau muss her. Die Kindertagesstätte soll da ihren Platz finden, wo bislang das Pfarrheim Mariä Himmelfahrt steht. Doch was bedeutet das für Vereine, die den dortigen Saal nutzen? Wo können sich Menschen im Stadtteil Sankt Mang künftig treffen?

