Keine Kinder, aber Eigentum? Schlechte Chancen auf ein Baugrundstück in Kempten

Im Neubaugebiet Halde in Kempten werden weitere 27 Baugrundstücke vergeben. Allerdings hat längst nicht jeder Chancen. Dafür sorgt ein strenger Punktekatalog.

11.01.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Im Neubaugebiet Halde in Kempten stehen ab sofort 27 von insgesamt 99 Baugrundstücken für Einzelhäuser zum Verkauf. Das teilte die Stadt Kempten am Mittwoch mit. Sechs der Baugrundstücke werden unter den Bewerbern verlost. Bei den übrigen 21 entscheidet über die Vergabe ein Punktekatalog. Chancen auf ein Grundstück haben nur Bewerber, die bestimmte Kriterien erfüllen - je mehr, umso besser.

Der Punktekatalog berücksichtigt, wie es die Stadt formuliert, "soziale und energetische Kriterien". Einige Beispiele:

10 Punkte gibt es für Bewerber, die verheiratet, alleinerziehend mit Kindern, oder in einer eingetragenen Partnerschaft sind. Singles gehen leer aus.

Pro Kind gibt es weitere 10 Punkte - maximal 30. Wer keine Kinder hat, bekommt null Punkte.

Bis zu 30 Punkte gibt es, wenn Eltern, Schwiegereltern oder Geschwister mit im Haus wohnen.

Wer sich zuhause um pflegebedürftige Angehörige kümmert, bekommt bis zu 20 Punkte dazu.

Wer schon mindestens fünf Jahre in Kempten lebt, kassiert weitere 10 Punkte.

Auch ein Arbeitsplatz in Kempten bringt bis zu 10 Punkte zusätzlich, je nachdem, wie lange man schon vor Ort arbeitet.

Für den Bau eines Effizienzhauses sind weitere bis zu 20 Punkte drin.

Auf der anderen Seite kann man auch Minuspunkte kassieren. Wer bereits eine Wohnung, ein Haus oder ein Baugrundstück im Raum Kempten hat, bekommt bis zu 20 Punkte Abzug.

In der Praxis bedeutet das: Unverheiratete Kinderlose, denen womöglich schon eine Wohnung in der Nähe gehört, haben kaum Chancen, ein Grundstück im Kemptener Neubaugebiet Halde zu ergattern. Anders der verheiratete Bewerber mit drei Kindern, der schon lange in Kempten arbeitet, zur Miete wohnt und sich womöglich noch um pflegebedürftige Angehörige kümmert - er oder sie hätte im Rennen um ein Baugrundstück laut Punktekatalog recht gute Chancen.

Ohne Geld bringen allerdings auch die ganzen Punkte nichts: Bewerber für ein Grundstück müssen auf jeden Fall eine schriftliche Finanzierungsbestätigung ihrer Bank über mindestens 800.000 Euro vorlegen.

Die Bewerbungsfrist für den zweiten Vergabeabschnitt des Baugebiets Halde in Kempten läuft vom Mittwoch, 18. Januar 2023, bis Dienstag, 28. Februar 2023. Online-Bewerbungen sind unter www.kempten.de/halde möglich.