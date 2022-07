In Weitnau entstehen in dem Baugebiet zahlreiche Häuser und Wohnungen für Mieter und neue Eigentümer. Trotz Corona gab es keinen Verzug beim Bau, sagt die BSG.

28.07.2022 | Stand: 18:06 Uhr

In der Weitnauer Neubausiedlung der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Allgäu (BSG) entsteht derzeit Miet- sowie Eigentums-Wohnraum, der auf Familien ausgelegt ist. Konkret baut die BSG dort 13 Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften sowie eine Tiefgarage. In einer Wohnanlage entstehen voraussichtlich bis Frühsommer 2023 neun Mietwohnungen. Laut BSG finden weit über 20 Kinder mit ihren Familien in dem Baugebiet „Bei den Eschen“, wo jüngst Richtfest gefeiert wurde, ein neues Zuhause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.