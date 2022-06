Wiggensbach erschließt Bau-Grundstücke für 30 Wohneinheiten in Westenried Süd und Ost. Bewerbungsfrist, Kosten, Notartermine: Wie es nun weitergeht.

11.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Erschließung der Neubaugebiete Westenried Ost und Westenried Süd in Wiggensbach hat begonnen. Insgesamt 30 Wohneinheiten sollen dort in Doppel- und Einzelhäusern entstehen. Die Bewerbungsfrist für Grundstücke endet am 5. August.

