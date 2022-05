Rasante Zeiten beim Lauf um den Niedersonthofner See

René Höchenberger stellt bei der 33. Auflage des Laufs einen Streckenrekord auf. Welches Team die Podestränge dominiert.

11.05.2022 | Stand: 10:22 Uhr

Sie haben einmal mehr ihre eindrucksvolle Form unter Beweis gestellt. Die Ausdauersportler vom Allgäu Outlet-Raceteam und vom Team „Endless Local“ haben die 33. Auflage des Laufs um den Niedersonthofener See dominiert. Bei nahezu perfekten Laufbedingungen stürmten die Athleten der beiden Teams alle Stockerlplätze.

33. Lauf um den Niedersonthofner See

Bei den Frauen siegte Charlotte Heim souverän in 38:30,1 Minuten vor dem „Endless-Local“-Trio Lena Legler, Felicitas Deutschkämer und Sofia Herfert. Bei den Männern war Rene Höchenberger (Endless Local) mit dem neuen Streckenrekord von 32:21,4 Minuten einmal mehr nicht zu schlagen.

Ausdauerläufer von Allgäu Outlet und Endless Local dominieren

Höchenberger unterbot seine Zeit aus dem Jahr 2021 (32:44) um 23 Sekunden und verwies Routinier Johannes Hillebrand (32:33,5) und Ausnahmeläufer Simon Pulfer aus Sonthofen (beide Allgäu Outlet-Raceteam, 32:55,6) auf die weiteren Plätze. Dahinter landete Thomas Kotissek (TV Kempten) und Michael Schmitz (Kempten). Die Teilnehmer hatten auf der Strecke rund um den Niedersonthofner See – Start/Ziel war am Sportplatz in Niedersonthofen – mit Regenschauern zu kämpfen.

Für das neu gegründete Allgäu Outlet-Nachwuchsteam holte Leni Blanz beim Jugendlauf über 2,53 Kilometer den Sieg in der Altersklasse U14, bei den U14-Junioren lief Tim Baumann (SG Waltenhofen-Hegge) die schnellste Zeit. In der Altersklasse U16 gingen die Bestzeiten an Sina Titscher und Leon Jost (beide vom SC Oberstdorf).