Neue Bustarife in Kempten und Oberallgäu: Fragen und Kritik

Fragen und Antworten zu den neuen Bustickets: Ab wie viel Uhr die neuen Abokarten gelten? Die neuen Abokarten bieten etwas, was das 49-Euro-Ticket nicht hat.

04.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Seit 1. Februar gelten neue Bustarife der Nahverkehrsgesellschaft Mona. Bei den Kemptener Verkehrsbetrieben habe die Umstellung reibungslos funktioniert, sagt Betriebsleiter Thomas Kappler. Das war aber wohl nicht überall in der Region der Fall. Denn einige Leserinnen und Leser trugen Fragen und Kritik an unsere Redaktion heran.

So wundert sich eine Seniorin, warum ihre Zeitkarte nun erst ab 10 Uhr gültig sei. Doch das war wohl nur ein Missverständnis. Laut Busunternehmer Helmut Berchtold gelten Abotickets weiter rund um die Uhr. Die 10-Uhr-Einschränkung bestehe nur für den neuen Bonus: Die Zeitkarten ermöglichen werktags ab 10 Uhr zusätzlich kostenlose Fahrten auf allen weiteren Bus-Strecken in Kempten, dem Oberallgäu und Kleinwalsertal, am Wochenende sogar ab morgens. (Lesen Sie auch: Neue Bustarife ab 1. Februar: Nicht schlecht, aber wo bleibt die Bahn?)

Kursteilnehmer erlebt eine Odyssee an Problemen - wie sollen da alte Menschen klarkommen?

Eine Odyssee an Problemen, die ein Kursteilnehmer aus Schrattenbach erlebt habe, schildert Renate Fischbach von der Kolping-Akademie. Sie fragt sich, wie da zum Beispiel Menschen mit (geistiger) Einschränkung, Alte oder Ausländer mit unzureichenden Deutschkenntnissen zurechtkommen sollen. Es sei nicht möglich gewesen, die Monatskarte vor der Tarifumstellung im Mona-Onlineshop zu kaufen. Für die Handy-App sei das Mobiltelefon zu alt. (Hier lesen Sie: Laden von E-Autos immer teurer: Jetzt erhöht das AÜW die Preise, zum 1. März auch AKW)

Und am Schalter der ZUM sei der Mann für den Ticketkauf an den Busfahrer verwiesen worden, doch auch der habe die Monatskarte nicht vorab verkaufen können. Das sei dann am 1. Februar möglich gewesen, aber zu einem falschen Preis: 38 Euro zu teuer. Unabhängig davon sei auch der echte Preis der Monatskarte auch nicht billiger, sondern von 116 auf knapp 120 Euro gestiegen.

Beim Tarifwechsel wurden auch gestiegene Kosten einkalkuliert

Eine Erklärung hat Mona-Geschäftsführer Martin Haslach: Demnach wurden beim Tarifwechsel auch gestiegene Kosten einkalkuliert. Ein bisher 116 Euro teures Ticket müsste eigentlich um die 131 kosten, ermäßige sich aber dank höherer Zuschüsse auf besagte 120 Euro.

Zudem gebe es einzelne Haltestellen, die früher auf einer Zonengrenze lagen, sagt Thomas Kappler. Die neue Tarifstruktur ordne sie nun einer Tarifwabe zu. Dadurch kämen Fahrten in einer Richtung teurer, wird hier eine Wabe mehr durchquert.

Kappler kann sich auch vorstellen, dass es bei einzelnen Linien Probleme gab, die neuen Ticketdaten in alle Buscomputer einzuspielen. Ein Ticketkauf vorab sei nicht möglich gewesen, weil man die Tarife eben zum 1. Februar umgestellt habe.

Die Mona-Abos bieten gegenüber dem 49-Euro-Ticket auch Vorteile

Weiter gibt es die Frage, welchen Sinn neue Tarife haben, wenn es doch bald ein 49-Euro-Ticket gibt. Die Mona-Abos böten eigene Vorteile wie die Gültigkeit im Kleinwalsertal und an Wochenenden die kostenlose Mitnahme eigener Kinder bis 15 Jahre und eines weiteren Erwachsenen, sagt Haslach. Nach Einführung der 49-Euro-Tickets würden bisher teurere Mona-Abos umgestellt – also auch kein Preisrisiko für die Kunden.