Mordfall Sonja Hurler: Kripo bittet 200 bis 300 Männern zur Speichelprobe

Kommt nach 42 Jahren die Wahrheit ans Licht? Die Polizei verfolgt eine heiße Spur im Fall der getöteten Schülerin Sonja Hurler in Kempten.

24.11.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Die Polizei verfolgt 42 Jahre nach dem Mord an der Kemptener Schülerin Sonja Hurler eine neue Spur. Aufgrund verfeinerter wissenschaftlicher Methoden ist es gelungen, mutmaßlich tatrelevante DNA-Spuren zu sichern. Das Amtsgericht Kempten erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einen Beschluss für eine DNA-Reihenuntersuchung. 200 bis 300 Männer, die zur Tatzeit in der näheren Umgebung des mutmaßlichen Tatorts gewohnt haben, werden von der Kripo mit der Bitte angeschrieben, eine freiwillige Speichelprobe abzugeben, gab Oberstaatsanwältin Karin Eger am Freitagmittag bekannt: "Mord verjährt nicht, wir werden weiterhin jeden Stein umdrehen." Die Abgabe der Probe ist freiwillig. "Wer sich nicht rüht, bleibt Gegenstand der Ermittlungen", kündigte Kriminalhauptkommissar Norbert Bernhard an.

Mordfall Sonja Hurler aus Kempten: Anwohner hörten Hilfeschreie

Das damals 13 Jahre alt Mädchen wurde in der Nacht zum 5. Juli 1981 ermordet: "Der genau Tödesursache steht nicht fest. Wir gehen von seinem Sexualverbrechen aus", sagte Eger. Anlass für die nun geplante Reihenuntersuchung ist, dass in der Tatnacht mehrere Anwohner des Stadtteils Thingers Hilfeschreie eines jungen Mädchens hörten. Zudem gibt es Augenzeugen, die beobachtet haben, wie eine Gruppe von vier bis sechs Jugendlichen ein um Hilfe rufendes Mädchen durch den Stadteil bis hinter das damalige "Thingerstreff" bei der damaligen Wirtschaft "Zwick" unmittelbar am Schwabelsberger Weiher, gezogen haben. Dort wurde in der Morgenstunden des 5. Juli ein Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Sonja Hurler handelte.

Leiche von Sonja Hurler wurde 1981 unter einem Schuppen entdeckt

Die Gymnasiastin hatte vor ihrem Tod mit ihrer Mutter und deren Lebensgeährten das Stadfest in Kempten besucht. Im Anschluss daran soll es in einer Gaststätte zu einem Streit zwischen Mutter und Tochter gekommen sein. Das Mädchen wollte alleim zum leerstehenden Haus ihrer Oma in Heiligkreuz, um darin zu übernachten. Doch dort kam sie nie an. Das Mädchen wurde von seiner Mutter als vermisst gemeldet. Ihre stark verweste Leiche wurde im Oktober 1981 von einem Landwirtssohn unter einem Holzschuppen entdeckt. Eine 16-köpfige Sonderkommission übernahm damals die Ermittlungen.

Die Ermittler bittet die Zeugen, die zur Tatzeit im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei (0831/9909-1991) zu melden.

