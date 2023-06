Neue Dreifach-Turnhalle in Kempten: Stadt bittet Eigentümer um Zustimmung

Hunderte benachbarte Eigentümer haben Pläne des Bauprojektes am "Hilde" erhalten. Nicht alle stimmen zu. Wozu das Rathaus ein Beweissicherungsverfahren plant.

04.06.2023 | Stand: 18:46 Uhr

29,9 Millionen Euro – diese Summe gilt weiter als gesetzt für den Bau der Dreifach-Turnhalle beim Hildegardis-Gymnasium. Konkretere Zahlen werden die Angebote der Baufirmen ergeben. Im Spätsommer möchte Christian Buck, Leiter des Amts für Gebäudewirtschaft, den Rohbau ausschreiben, damit die Bagger im Frühjahr oder Frühsommer 2024 anrollen können. Aktuell befasst sich die Verwaltung auch mit der Beteiligung der Nachbarn und Nachbarinnen. Hunderte Wohnungs- und Hauseigentümer (allein fast 280 in der Reichlinstraße) wurden angeschrieben und gebeten, den Bauplänen zuzustimmen. (Lesen Sie hier: Dreifach-Turnhalle in Kempten für knapp 30 Millionen Euro: Baubeginn im Frühjahr 2024)

Nach dem Baurecht wäre die Stadt nur verpflichtet, die Planungsunterlagen direkten Nachbarn vorzulegen, sagt Buck. Und das wären nur wenige gewesen. Doch nach Diskussionen über das Projekt habe man viel mehr Bürger im Bereich Reichlin-, Westend- und Lindauer Straße informiert und sie um Zustimmung mit Unterschrift gebeten. (Hier lesen Sie: Hass und Hetze an Kemptener Gymnasien: Schulleiter sind alarmiert)

So informiert die Stadt Anwohner über die Klagefrist gegen das Bauvorhaben

Eigentümer, die gegen das Vorhaben sind, können beim Verwaltungsgericht klagen. Die Vier-Wochen-Frist dafür steht dann im Bescheid der Baugenehmigung. Die Stadt verschickt Kopien davon an die Anwohner, die dem Bauprojekt nicht zugestimmt haben. Sollten allerdings mehr als 20 Anwohner nicht zugestimmt haben, kann die Stadt auf den Aufwand mit den Briefen verzichten. Dann reiche es, wenn die Bauverwaltung den Bescheid öffentlich auslegt und das im Amtsblatt bekannt gibt, sagt Buck. Und das ist bei der Dreifach-Turnhalle wohl zu erwarten.

Aufgabe des Bauordnungsamts ist es laut Buck zu prüfen, ob durch das Vorhaben nachbarrechtliche Belange betroffen sind. „Wir müssen zum Beispiel Abstandsflächen, Höhen und Gebäudekubaturen des Bauvorbescheids einhalten.“ Würde sich zum Beispiel für jemanden nur die Aussicht verschlechtern, wäre das kein Hinderungsgrund.

Was benachbarte Eigentümer fürchten: Parkplatz-Suchverkehr und belegte Parkplätze

Tatsächlich sorgen sich Anlieger in der Parkplatzfrage: Insbesondere bei größeren Wettkämpfen fürchten einige in der Nachbarschaft belegte Parkplätze und Suchverkehr. Denn das angedachte neue Parkhaus ist ja vom Tisch. Die Stadt rechnet, dass für die Dreifach-Sporthalle meistens etwa 150 Stellplätze ausreichen: 42 gibt es mit dem Lehrerparkplatz, neun am Förderreutherweg. Daneben sind fünf Parkplätze für Menschen mit Behinderung am Nordeingang der Halle geplant sowie 82 auf der Wankmiller-Fläche zwischen Adenauerring und Am Feilbergbach. 13 Plätze sind oder werden abgelöst. Für jährlich etwa fünf Großveranstaltungen mit bis zu 800 Besuchern reichen nach Meinung der Stadt 50 weitere Stellplätze – und die gebe es am Königsplatz.

Stadt plant Beweissicherungsverfahren vor Baubeginn. Was das bedeutet

Die Stadt Kempten wird laut Buck vor Baubeginn ein Beweissicherungsverfahren in den Wohnungen direkter Nachbarn starten. Es geht darum zu dokumentieren, ob künftige Schäden an den Wänden auf die Bauarbeiten zurückzuführen sind. Typisches Beispiel wären Risse im Putz der Wände, die durch Bodenschwingungen entstehen könnten. Dazu kleben Fachleute eine Art Siegel an Wände. Bildet sich dort ein neuer Riss, reißt auch das Siegel.

Die Planungen sieht Buck auf Kurs: Die Genehmigungspläne wurden eingereicht, an Ausführungs- und Werkplänen wird bereits gearbeitet. Und es gibt nach der Baugrund-Untersuchung eine gute Nachricht: Rechneten die Planer mit 200 Bohrpfählen, so reichen nun weniger und kleinere Bohrpfähle: Denn der Boden trägt besser als gedacht. Das spart Kosten. Ob das Kemptener Kommunalunternehmen (KKU) wie vorgeschlagen das Projekt als Bauträger übernimmt, muss der Stadtrat noch entscheiden.