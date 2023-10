Wann kommt die neue Durchfahrt für den „vergessenen Ortsteil“ von Kempten?

Schon lange will die Stadt Kempten die Verkehrssicherheit in Leupolz verbessern. Das Tiefbauamt will noch 2023 einen Plan vorstellen.

18.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Immer wieder angemahnt, doch dem Vernehmen nach bisher an Grundstücksfragen gescheitert: Die Ortsdurchfahrt von Leupolz soll sicherer werden. Die Freien Wähler-ÜP machen nun Druck: Sie fordern, dass zeitnah Pläne in politischen Gremien präsentiert und diskutiert werden. Das Tiefbauamt indes ist an dem Thema dran: Laut Leiter Markus Wiedemann soll die fertige Planung noch in diesem Jahr den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden.

