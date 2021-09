Neue Folgen von "Daheim in den Bergen": So laufen die Dreharbeiten im Allgäu

Der Film "Vincent will Meer" mit Florian David Fitz (links), Karoline Herfurth und Johannes Allmayer (rechts) in den Hauptrollen wurde unter anderem im Allgäu gedreht. Als Schauplatz diente das Nebelhorn in Oberstdorf. Die Szenen wurden nicht nur am Originalschauplatz, sondern auch im Studio gedreht. So wurde eine 360-Grad-Einstellung, die die Hauptdarsteller vor dem Gipfelkreuz zeigt, vor einem Green-Screen gedreht.