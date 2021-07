Die Hortbetreuung war im Flächenbedarf nicht berücksichtigt. Fehler lassen Kosten in die Höhe schnellen. Wie sich die Planung inzwischen entwickelt hat.

24.07.2021 | Stand: 18:34 Uhr

Grundschule und Rechnen, da war doch was? Mit Plus und Minus machen sich Kinder früh vertraut. Fehler schlupfen am Anfang oft in die Ergebnisse. Davor sind allerdings auch gestandene Zahlenakrobaten nicht gefeit. Aktuelles Beispiel ist die Planung zur zehnten Grundschule am Aybühlweg. 20,4 Millionen Euro sollte sie kosten. Bei der Summe hatten viele Stadträtinnen und Stadträte schon geschluckt. Der neue Wert: 29,76 Millionen. Der Bauausschuss war am Donnerstagabend „not amused“.