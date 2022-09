41 Wohnungen sind am Ortsrand geplant. Diskussionen gibt es um die Tiefgaragen unter den Gebäuden. Der Zeitplan ist straff.

25.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Wenn die Rede aufs Wohnen in Kempten kommt, ist der Tenor meist der Gleiche: Nichts auf dem Markt, Wartelisten bei allen Anbietern. Miet- und Kaufpreise werden zähneknirschend in Höhen berappt, die vor einigen Jahren noch utopisch erschienen. Die Wohnungsbaugesellschaften versuchen, den Mangel auszugleichen. In Neuhausen ist die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Allgäu (BSG) an einem neuen Projekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.