Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus rücken

Stadt startet eine Kampagne, die 17 Ziele der Vereinten Nationen in den Mittelpunkt stellt. Es geht um bewusstes Handeln auf allen Ebenen. Alle sind gefragt.

24.01.2023 | Stand: 16:45 Uhr

17 nachhaltige Entwicklungsziele haben die Vereinten Nationen schon 2015 formuliert. In dieser Agenda 2030 verpflichten sich alle Länder, die Welt grundlegend zum Positiven zu verändern. Der Kampf gegen Armut und Hunger ist ein Aspekt, andere sind die Gleichstellung der Geschlechter und der Schutz natürlicher Ressourcen. Die Stadt will diese Gedanken noch mehr in die Öffentlichkeit tragen.

Die Kampagne soll zur Earth Hour starten, die am 25. März stattfindet, erklärte Klimaschutzmanagerin Nina Kriegisch im Beirat. Anfangs war geplant, 2023 als „Jahr der Nachhaltigkeit“ auszurufen. An einem besseren Titel wird gefeilt, Nachhaltigkeit dürfe sich nicht auf ein Jahr beschränken.

Alle Beteiligten sollen sich angesprochen fühlen

In Kempten spiele Nachhaltigkeit seit vielen Jahren eine Rolle. 2015 wurde die Stadt mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet, als „nachhaltigste Stadt mittlerer Größe“. Dennoch gelte es, die Sustainable Development Goals (SDG, so die englische Abkürzung) besser in die Diskussionen zu bringen. Ämter, Unternehmen, Vereine, Organisationen und die einzelnen Bürgerinnen und Bürger sollen sich angesprochen fühlen.

Die SDGs könnten präsenter werden bei Veranstaltungen, die bereits etabliert sind: Frauenaktionstage, Stadtradeln, Green Business Days, Kunstnacht, Laufsporttage und den interkulturellen Herbst nannte Kriegisch als Beispiele. Mit einer Art SDG-Wanderausstellung könnten sie sich unter dem Label der Nachhaltigkeit wiederfinden.

Die Ziele spielen in den Alltag aller Bürgerinnen und Bürger hinein

SDG-Veranstaltungen sollen im Internet und in den Sozialen Medien besonders hervorgehoben werden. Gemeinsam verwendete Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit sollen das Wir-Gefühl bei Akteuren und in der Stadtgesellschaft stärken. Die Nachhaltigkeitsziele umfassen den sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereich, spielen also in den Alltag aller Menschen hinein.

Eine Verbindung zum Projekt Smart City regten Beiräte an, genauso wie eine Plattform, auf der sichtbar wird, was bereits angestoßen wurde und welche Erfolge sich erzielen ließen. Ans AÜW gerichtet, wurde ein Zukuftsforum unter dem Gesichtspunkt der SDGs vorgeschlagen.

Es geht darum, das Denken in die richtige Richtung zu lenken

Gedanken anstupsen, statt sie vorzuschreiben, dieses Prinzip stehe hinter den Ideen, sagte Beiratsvorsitzende Gertrud Epple. Alle Menschen könnten jeden Tag über einen Schritt nachdenken, ob ihr Handeln nachhaltig ist im Sinne von Ökologie, Sozialwesen, Ökonomie. Wer dann etwas im nachhaltigen Sinne verändere, leiste einen Beitrag: „Das tut nicht weh, es ist nur anders.“

Einen Städtevergleich kann man anstellen auf der Internetseite sdg-portal.de

Lesen Sie auch: Umtauschen ist aus der Mode