Streit um Dietmannsrieds neue Ortsmitte: Geht es nun voran?

Nach dem Kita-Kompromiss in Dietmannsried zwischen Politik und Kirche: Kommt nun auch die Umgestaltung der Ortsmitte voran? Dicke Luft in der Kirchenverwaltung.

28.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Keine zehn Meter sind Rathaus und Pfarrhof in Dietmannsried voneinander entfernt – doch zuletzt schienen inhaltlich Welten zwischen ihnen zu liegen. Mit dem Kompromiss im Streit um die Kita St. Blasius könnten sie sich nun jedoch auch in Sachen Ortsmitte wieder annähern. Gleichzeitig knirscht es allerdings in der Kirchenverwaltung gewaltig.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.