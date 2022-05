Neue Ortsmitte prägt die Ausgaben der Gemeinde Altusried

Altusried investiert ein Drittel seines diesjährigen Budgets in das Projekt, das erst am Anfang steht. Neue Schulden lassen sich nicht vermeiden.

„Das ist ein Riesenprogramm, das abgearbeitet werden muss“, sagte Bürgermeister Joachim Konrad über den Haushalt der Gemeinde Altusried während der Beratungen. Als der Plan nun verabschiedet wurde, konnte Konrad krankheitsbedingt nicht anwesend sein. Das Gremium unter dem Vorsitz von Zweiter Bürgermeisterin Eva Wirthensohn stimmte geschlossen zu. 31,6 Millionen Euro umfasst das Volumen – ein bisschen weniger als noch 2021. Prägendes Projekt ist die Ortsmitte, die nun umgestaltet wird. Los geht es mit einer Tiefgarage – ein neues Rathaus, ein neuer Marktplatz und der Umbau des alten Rathauses werden folgen.

3,3 Millionen Euro hat Kämmerer Thomas Heinle für die neue Ortsmitte eingeplant. Es ist der mit Abstand größte Posten bei den Investitionen. Diese liegen mit 9,2 Millionen Euro etwa 1,8 Millionen Euro unter dem Betrag des Vorjahres. Das hänge damit zusammen, dass viele Großprojekte aus den vergangenen Jahren abgeschlossen seien, erklärt Heinle. Dazu zählen der soziale Wohnungsbau in der St.-Michael-Straße in Krugzell, der Neubau des Kindergartens St. Blasius in Altusried und der Neubau des Dorfhauses in Kimratshofen. (Lesen Sie auch: Freilichtspiele Altusried: Kommt ein Museum?)

Noch mehr schnelles Internet für Altusried

Der Ausbau der Breitbandversorgung im Ort („schnelles Internet“) laufe zudem weiter, sagt Heinle. 1,6 Millionen Euro fallen heuer dafür an. Darüber hinaus stehen Wasserleitungs- und Kanalsanierungen in der Altsiedlung in Krugzell für etwa 600.000 Euro auf dem Plan sowie Equipment für den Bauhof (knapp 300.000 Euro) und die Feuerwehren (240.000 Euro).

Um all das zu finanzieren, setzt Altusried auf etwa 2,9 Millionen Euro an Zuschüssen. Noch einmal der gleiche Betrag wird voraussichtlich aus dem laufenden Betrieb übrig bleiben, der ebenfalls investiert werden kann. (Lesen Sie auch: Der Ringbus im Oberallgäu verspätet sich)

Personalkosten steigen

Zwar würden die Ausgaben für den laufenden Betrieb steigen, sagt der Kämmerer. Bei den Personalkosten verzeichnet er etwa ein Plus von 550.000 Euro. Zum einen sei der Tarif angepasst worden, zum anderen sei der Personalbedarf für die Kindertagesstätten gestiegen.

Dennoch erwarte er „nahezu bei allen Einnahmepositionen“ höhere Ergebnisse als im Vorjahr. Dabei handelt es sich etwa um den Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer. Dieser macht mit 6,5 Millionen Euro den größten Posten bei den Einnahmen für den laufenden Betrieb aus (Vorjahr: 6,2 Millionen Euro). Die Gewerbesteuer beziffert Heinle mit knapp 3 Millionen Euro (Vorjahr: 2,9 Millionen Euro).

Altusried muss neue Schulden machen

Ohne einen Kredit kommt Altusried auch heuer nicht aus: Die Nettoneuverschuldung beträgt etwa 1,5 Millionen Euro – etwas mehr als 2021 mit etwa 1,3 Millionen Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde lag 2021 bei 13,8 Millionen Euro, der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre. Den zweithöchsten Betrag erzielte die Gemeinde 2012 mit 13,1 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 1300 Euro.

