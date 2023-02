Neue Ortsmitte Weitnau: Jetzt steht der Fahrplan fest

Der Gemeinderat Weitnau hat sich durchgerungen, wie es bei der Umgestaltung der Ortsmitte weitergeht. Die Kernfrage: Was geschieht mit dem alten Feuerwehrhaus?

02.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Die Gemeinde Weitnau will mit Zuschüssen aus der Dorferneuerung eine Untersuchung beauftragen, was am Standort des alten Feuerwehrhauses künftig entstehen könnte – im Altbau oder als Neubau. Dieser Entscheidung ging eine energische Diskussion voraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.