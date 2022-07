In der TV-Kochshow "Doppelt kocht besser" sind Teilnehmer aus Kempten mit dabei

In der Sat.1-Kochshow "Doppelt kocht besser" sind Teilnehmer aus Kempten dabei. Wann und wo die Show mit den Allgäuern zu sehen ist und wie sie funktioniert.

In der TV-Kochshow "Doppelt kocht besser" auf Sat.1 treten Menschen an, die vom Kochen nur sehr wenig Ahnung haben. In Folge Acht sind auch zwei Teilnehmer aus Kempten mit dabei.

In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige zur Sendezeit, insbesondere zur Folge mit den Allgäuer Teilnehmern. Und Sie bekommen viele weitere Infos zur Show.

Konzept: Worum geht es in der neuen TV-Kochshow "Doppelt kocht besser"?

In der neuen TV-Kochshow auf Sat.1 treten Zweier-Teams gegeneinander an. Eine Person steht am Herd, die andere gibt Anweisungen über einen Knopf im Ohr. Das Besondere dabei ist, dass die- oder derjenige, der den Kochlöffel schwingt von dem was er da tut keine Ahnung hat. Die Teams bestehen aus Paaren, Elternteil und Kind, Geschwistern oder Freundinnen und Freunden. In einer Episode treten drei Teams gegeneinander an.

Gastgeber der Sendung ist der österreichische Starkoch Alexander Kumptner. Er ist auch bekannt als Juror bei der erfolgreichen Sat.1-Kochshow "The Taste" oder durch seine Auftritte bei der ZDF-Kochsendung "Die Küchenschlacht". Bei "Doppelt kocht besser" entscheidet Kumptner zum Schluss jeder Episode in einer Kochprobe, wer von den drei Teams die beste Kreation gekocht hat.

Sendetermine und Sendezeit von "Doppelt kocht besser"

"Doppelt kocht besser" läuft bereits seit Montag, 4. Juli im Fernsehen auf Sat.1 und auf Joyn. Die Sendung wird immer montags bis freitags um 19 Uhr ausgestrahlt. Wer eine Folge verpasst, kann auf Abruf eine kostenlose Wiederholung auf sat1.de ansehen.

Team aus Kempten bei "Doppelt kocht besser": Wann ist die Folge mit den Allgäuern zu sehen?

In Folge acht von "Doppelt kocht besser" tritt ein Team aus Kempten an. Es handelt sich dabei um Giusy und Salvatore - er kocht, sie leitet ihn dabei an. Ausgestrahlt wird die Folge im TV am Mittwoch, 13. Juli um 19 Uhr auf Sat.1 und auf Joyn. Auch als Wiederholung ist die Folge im Nachhinein noch auf sat1.de kostenlos zu sehen.