Offen, bunt und vor allem nachhaltig: So wünschen sich Kemptener die neue Stadtbibliothek

In den Bibliotheks-Neubau auf dem Gelände der Schwaigwiesschule sollen Wünsche der Bürger einfließen. Es soll eine „Begegnungsstätte für Jahrzehnte“ werden.

30.09.2021 | Stand: 18:37 Uhr

„Eine Begegnungsmöglichkeit für Jahrzehnte – was für eine unglaubliche Chance.“ Oberbürgermeister Thomas Kiechle konnte während einer Bürgeranhörung nicht oft genug betonten, was der Neubau von Stadtbibliothek und VHS auf dem Gelände der Schwaigwiesschule für die Stadt bedeute. „Gewinnbringend, herausfordernd, inspirierend, ein Gebäude mitten in der Stadt, gar „mitten in der Gesellschaft“ – die Superlative für das neue Projekt aus den Reihen der Verwaltung waren kaum zu überbieten. Doch einfließen sollen vor allem die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger.