Die Burghalde wird nach über 20 Jahren Pause wieder eingebaut in das Programm von Kempten Tourismus.

05.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Um es gleich vorweg zu nehmen: Alle Kemptenerinnen oder Kemptener, die ihre Heimatstadt besser kennen lernen wollen, sollten einmal bei der neuen Stadtführung von Kempten Tourismus teilnehmen. "Willkommen zur neuen Führung ,Über den Dächern der Stadt'", sagt Stadtführer Ulf Kronmüller den ersten interessierten Gästen am St.-Mang-Platz. So manch Kemptener weiß vielleicht schon viel über seine Stadt, hat einiges in der Schule gehört oder sich selbst informiert. Aber man lernt nie aus.

