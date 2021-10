Erfolgreicher Aufschlag für den TC Kempten im Sportausschuss: Die Stadt will den Neubau mit 450.000 Euro fördern. Es ist allerdings nur der erste Schritt.

30.10.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Die große Mehrheit der TC-Kempten-Mitglieder steht hinter dem Projekt: Gut 2,3 Millionen Euro soll nach derzeitigen Berechnungen die Tennishalle mit drei Plätzen kosten, die der Tennisclub auf seinem Areal an der Stadtbadstraße errichten will (wir berichteten). Jetzt klopft der Verein, der in den vergangenen Jahren bei seinen Mitgliederzahlen wieder gewaltigen Aufschwung auf nunmehr fast 400 Köpfe erlebte, bei der Stadt an – und das bisher erfolgreich.