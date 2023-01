TC Kempten präsentiert seine neue Tennishalle

Im Schnelldurchlauf gingen die Arbeiten vornan, nun eröffnet der TC Kempten an Dreikönig seine neue Tennishalle _ und stellt Pläne für ein weiteres Projekt vor.

03.01.2023 | Stand: 14:12 Uhr

Das Ziel war ehrgeizig, aber es wurde erreicht. „Anfang Januar soll die Halle fertig sein und wir wollen spielen“ – das hatte Christoph Allgaier, der Vorsitzende des TC Kempten, Ende Oktober gesagt. Am Freitag ist es nun soweit: Der TCK stellt seine neue Halle der Öffentlichkeit vor.

Die alte Halle neben den Tennisplätzen war im Sommer abgerissen worden, mit dem Verlauf der Arbeiten war der „Bauausschuss“ des TC Kempten um Allgaier, Michael Ess, Armin Meixner, Stephan Ernst und Jürgen Traut zufrieden. „Größte Sorge war, dass uns kalte Temperaturen noch einen Strich durch die Rechnung machen“, sagt Sportwart Armin Meixner. „Aber die derzeitigen Witterungsbedingungen sind uns natürlich entgegengekommen.

Halle kostet über zwei Millionen Euro

Innerhalb von sechs Monaten stand das Gebäude, Anfang Dezember feierte der TC Kempten das Richtfest für das Projekt, das über zwei Millionen Euro gekostet hat. Für den Sommer 2023 plant der TCK zudem ein Funktionsgebäude, in dem neben der Geschäftsstelle ein Indoor-Padeltennis-Court gebaut werden soll.

In dieser Woche stand nun der letzte Feinschliff in der neuen Halle auf dem Plan. „Die Linien werden angebracht, die Netze installiert – dann sind wir bereit für Freitag“, sagt Meixner. „Es war immer uns Plan, die Halle zum Jahresbeginn zu eröffnen, weil die Kinder und Jugendlichen in unserem Tennisclub im Winter sonst nicht zum Spielen gekommen wären.“

Der TC Kempten verfügt nach eigenen Angaben nun über eine der modernsten Tennis-Hallen in Süddeutschland. Ausgestattet mit moderner Beleuchtung und einem für internationale Turniere geeigneten Tennisplatz-Belag sollen den Tennisspielern optimale Bedingungen geboten werden. Auch der Bayerische Tennis-Verband hat schon sein Interesse bekundet, die Halle auch für überregionale Turniere anzumieten.

Neue Tennishalle des TC Kempten wird an Dreikönig eröffnet

Eröffnet wird die Halle am Dreikönigstag. Von 10 bis 15 Uhr können Interessierte am Freitag die Indoor-Plätze besichtigen und testen. Außerdem stellt der TC Kempten die Pläne und Skizzen zum zweiten Bauabschnitt vor, der das Funktionsgebäude betrifft. Die Verantwortliche stehen daneben für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Die ersten Spiele in der neuen Halle gehen dann am Samstag über die Bühne. Im Rahmen der Winterrunde trifft die Herrenmannschaft des TC Kempten dabei auf den FC Heimertingen. Auch Vereine aus der Umgebung haben bereits ihr Interesse bekundet, Punktspiele in der neuen Halle auszutragen. So kommt es beispielsweise am Sonntag zum Duell zwischen dem TC Sonthofen II und dem FC Burlafingen. Ab Montag beginnt dann der Trainingsbetrieb.