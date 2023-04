Online-Angebot: Per Mausklick zur Bestattung

Mit Mymoria kommt ein Anbieter nach Kempten, der den letzten Weg online ebnet. Argumente sind finanzielle Transparenz und Angebote wie Beisetzungen auf See.

02.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Im Ostallgäu und in Oberbayern gibt es bereits Standorte, jetzt will Mymoria auch in Kempten Fuß fassen. Das Unternehmen aus Berlin hat sich auf den Service rund um Bestattungen spezialisiert. Persönliche Ansprache wird rund um die Uhr zugesichert. Wer möchte, kann sich aber auch auf der Webseite durch die Angebote klicken wie bei einer Reisebuchung mit Flug, Hotel und allen Extras.

