Neuer Anlauf für den Wohnmobilpark in Kempten

Der Kemptener Stadtrat entscheidet sich für einen neuen Standort. Doch es stehen längst nicht alle hinter dieser Lösung. Ein Antrag auf Vertagung scheitert.

27.02.2022 | Stand: 18:10 Uhr

Der neue Wohnmobilstellplatz soll nördlich des Illerstadions entstehen. Das hat der Kemptener Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung nach langem Hick-Hack in der Vergangenheit nun mehrheitlich beschlossen. Die Entscheidung stößt zunächst einen formalen Prozess an, für die Umsetzung ist eine weitere Abstimmung nötig. Doch mehrere Mitglieder des Gremiums sendeten das klare Signal, dass es nach dem jahrelangen Ringen um einen passenden Standort nun bald losgehen soll. Sieben Stadträte votierten allerdings gegen die jetzige Lösung. Dominik Tartler (Future for Kempten) wollte den Beschluss sogar vertagen.