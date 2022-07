Neuer Feneberg-Markt eröffnet in Oy-Mittelberg - mit diesem Schwerpunkt im Angebot

Der Feneberg-Neubau in Oy-Mittelberg ersetzt kleinere Räume auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Markt hat vor allem bestimmte Lebensmittel im Angebot.

Am Donnerstag hat der neue Feneberg-Markt in Oy-Mittelberg eröffnet. Er bietet nun auf einer doppelt so großen Fläche 4000 Artikel mehr als in den bisherigen Räumen auf der anderen Straßenseite. Dieser hatte unternehmensintern eine besondere Stellung, verriet während der Eröffnung am Donnerstag Geschäftsführer Christoph Feneberg: „Vor über 30 Jahren habe ich als Student im alten Feneberg gegenüber gejobbt und den Parkplatz saniert.“

Im neuen Markt finden Kunden vor der Kasse eine Bäckerei mit Imbissangeboten und einem Gastrobereich mit 14 Sitzgelegenheiten. Im Markt liegt der Schwerpunkt laut Unternehmen auf regionalen und Bio-Lebensmitteln. Auch günstige sowie Markenprodukte finden sich. Ebenso vertreten sind die Eigenmarken „VonHier“, „FeBio“ sowie Fleischprodukte aus der eigenen Metzgerei in Kempten. Kunden finden eine Frischetheke, einen Tiefkühlbereich, Getränke sowie Artikel des täglichen Bedarfs wie Drogerie- und Reinigungsprodukte.

Im Eingangsbereich befindet sich ein Postschalter. Außerdem stehen für Kunden ein WC sowie überdachte Fahrradstellplätze bereit. Auf dem Parkplatz können E-Fahrzeuge an einer Ultraschnellladesäule (bis zu 300 kW) innerhalb von zehn bis 15 Minuten geladen werden.

Im neuen Feneberg-Gebäude in Oy-Mittelberg kommt auch eine VR-Bank-Filiale unter

Das Grundstück, an dem nun der neue Feneberg-Markt eröffnet hat, gehört der VR Bank Augsburg-Ostallgäu. Bislang bot dort ein Raiffeisenmarkt unter anderem landwirtschaftliche Produkte. Diese und andere gibt es seit April 2021 in einem neu gebauten Raiffeisenmarkt in Wertach. Im neuen Oyer Gebäude kommt neben Feneberg eine Filiale der Bank unter.

Zu Beginn der Planung lud die Gemeinde Bürger zu einem Infoabend. Über einen Vorschlag hieraus wurde wiederholt diskutiert. Dabei ging es um eine mögliche Treppe auf der Südseite des Gebäudes als Abkürzung Richtung Kurhaus. Allerdings war auch die Rede von einer nur geringen Streckenersparnis. Im Bauantrag fand sie sich dann nicht mehr.