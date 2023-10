Neuer Horst für Wanderfalken in Kempten

Wanderfalken brüteten 2023 im Turm der St.-Mang-Kirche in Kempten. Nächstes gibt's mehr Auswahl: An der Hochschule Kempten wartet ein Horst auf die Tiere.

16.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein neues Heim für Wanderfalken: „Der Standort ist ideal“, sagt Thomas Blodau vom Landesbund für Vogelschutz Kempten-Oberallgäu (LBV). Hoch oben auf den Kaminen der Hochschule Kempten haben Profikletterer einen Nistkasten für Wanderfalken angebracht: mit 360-Grad-Blick in 30 Metern Höhe.

Berufskletterer David Möhnle (von links) und Stephhan Tanzinger, Johannes Maurer von der Hochschule Kempten und Tomas Blodau vom LBV zeigen das Innere des Nistkastens. Bild: Matthias Becker

Hochschule Kempten: Falken könnten schon im nächsten Jahr einziehen

Die Chancen stehen laut Blodau auch nicht schlecht, dass der Kasten bereits nächstes Jahr angenommen wird. „Zuerst werden wahrscheinlich Turmfalken einziehen“, vermutet der Vogelschützer. Dann kämen die größeren Wanderfalken. (Lesen Sie auch: Ein Blick ins Falkennest: Wie geht’s den Küken in Kempten?)

Positiver Nebeneffekt: Auf dem Areal der Hochschule wird so die Taubenpopulation in Zaum gehalten. Ob an der Hochschule, wie schon im Nistkasten bei der St.-Mang-Kirche, eine Webcam zum Beobachten der Greifvögel installiert wird, steht noch nicht fest.