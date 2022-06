Neuer Spielplan am Theater Kempten: Sehnsucht nach Leichtigkeit

Theater Kempten: Direktorin Silvia Armbruster will die bleierne Corona-Zeit abhaken. In der Spielzeit 2022/23 setzt sie auf zahlreiche Eigenproduktionen.

11.06.2022 | Stand: 17:00 Uhr

„Komm! Ins Offene, Freund:in“ – so lautet das Spielzeit-Motto 2022/23 am Theater in Kempten. Es ist ein Hölderlin-Zitat, das im Gedicht „Der Gang aufs Land“ zu finden ist – natürlich ohne die gendergerechte Schreibweise. Zwei Freunde unternehmen einen Spaziergang, um den Kopf wieder frei zu bekommen, von all dem Trübsinn, um der „bleiernen Zeit“ den Rücken zu kehren, das Leben wieder zu genießen. Die letztlich fragmentarische Elegie von Friedrich Hölderlin (1770 – 1843) wurde erstmals 1826 veröffentlicht. Knapp 200 Jahre später staunt man angesichts dieser Dichter-Worte, die so gut in unsere Zeit passen. Nicht nur wegen der Pandemie-Jahre. Es gibt ja noch andere bedrückende Themen: Putins Krieg in der Ukraine, die Folgen des Klimawandels, populistisch-rechtsextreme Tendenzen, weltweite Migration, Angst vor Hunger und Armut. Wie soll das Leben weitergehen? Vielleicht erst einmal mit einem Spaziergang, um den Akku wieder aufzuladen. Das Kemptener Theater hat im neuen Spielplan zahlreiche Geschichten und Stoffe im Angebot, die den Kopf freimachen und Wege und Möglichkeiten aufzeigen sollen.

