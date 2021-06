Ende Mai eröffnete der neue Einkaufsmarkt Im Allmey 1. Manches unterscheidet sich sehr vom alten Real, anderes weniger: Breitere Gänge und vertraute Gesichter.

05.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Es brummt an diesem Freitag im V-Markt in Kempten-West. Nach dem Feiertag, vor dem Wochenende und Ferien noch dazu – da zieht es viele in den Einkaufsmarkt, der erst vor eineinhalb Wochen eröffnet hat.