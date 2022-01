Kempten lässt in Zusammenarbeit mit St. Michael den Vorplatz der Kirche an der Memminger Straße erneuern. Es werden Flächen entsiegelt.

06.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Einen neu gestalteten Vorplatz erhält die Kirche St. Michael an der Memminger Straße in Kempten. Wesentlich dabei: Die mit Naturgranit gepflasterte Fläche wurde entsiegelt, bietet also bei Niederschlägen mehr Möglichkeiten, dass Wasser vor Ort versickert.