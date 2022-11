Hier eröffnet am Donnerstag ein neuer Rewe-Markt in Kempten

03.11.2022 | Stand: 19:52 Uhr

Schon länger war davon die Rede, jetzt macht tatsächlich ein neuer Rewe-Markt in der Kemptener Innenstadt auf – und zwar am Illerkauf in der Bahnhofstraße 2: Am Donnerstag, 10. November, eröffnet dort der neue Supermarkt mit 840 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Neben dem üblichen Grundsortiment liegt laut Rewe-Pressestelle ein Schwerpunkt auf sogenannten Convenience-Artikeln. Das sind vorbereitete Lebensmittel, die die Küchenarbeit erleichtern oder ersetzen sollen. (Lesen Sie hier: Insolvenz von Galeria Kaufhof: Das sagen Kunden in Kempten)

Frisches Sushi, Backwaren, heiße Snacks und Coffee-to-go aus der Kaffeemaschine

Daneben gibt es im neuen Rewe in Kempten eine Salat-Bar, eine heiße Theke, eine Bake-off-Station (Back-Station) und frisch zubereitetes Sushi von Eat Happy. Kunden können sich an einer Tchibo-Maschine auch Kaffee zum Mitnehmen zubereiten. Der Markt öffnet künftig Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr. Marktmanager ist Julian Kunkel, dessen Vater den Rewe-Markt in Kempten-Sankt Mang betreibt. (Hier lesen Sie: Public-Viewing bei Fußball-WM: In Kempten und Oberallgäu fast keine Veranstaltungen)

In Kempten sind viele weitere Handelsprojekte in Überlegung

In Kempten sind weitere Handelsprojekte angedacht, in Vorbereitung oder Planung. Thema waren zuletzt beispielsweise ein Edeka-Neubau an der Lindauer Straße, Neubau oder Erweiterung des Fenebergs Im Allmey, Neubau oder Sanierung des Rewe in der Magnusstraße, Edeka-Erweiterung in Lenzfried, Fenepark-Umbau und das Nahversorgungszentrum an der Memminger Straße. (Mehr dazu lesen Sie hier: Handel in Kempten: Wie sieht der Discounter der Zukunft aus?)

