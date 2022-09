Ein Café, das an zwei Tagen die Woche zur Bar wird, und ein veganes Restaurant bereichern künftig die Gastro-Szene. Beide haben sich Spezialitäten verschrieben.

10.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Eine Neu- und eine Wiedereröffnung sorgen künftig für frischen Wind in Kemptens Gastro-Szene. Rainer und Claudia Herb bieten im jüngst eröffneten Café Uno in der Poststraße italienische Spezialitäten an. Im Starlet im Gebäude des Kinos Colosseum Center setzt Betreiberin Andrea Dietel-Sing gemeinsam mit ihrer Familie ab November auf eine rein vegane Speisekarte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.