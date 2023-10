Gefährdet das neue Baugebiet in Petersthal die Feste im Vereinshaus?

An der Schachenstraße in Petersthal entstehen neue Wohnhäuser. Doch daneben im Vereins- und Gästehaus finden regelmäßig Feste statt. Sind die dadurch in Gefahr?

26.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Im Oy-Mittelberger Ortsteil Petersthal soll an der Schachenstraße ein neues Baugebiet entstehen (wir berichteten). Allerdings könnte das Probleme für das Dorfleben mit sich bringen: Nämlich dann, wenn die strengen Lärmschutzvorschriften für Wohnhäuser künftig Veranstaltungen im nahegelegene Vereins- und Gästehaus erschweren. So weit soll es nicht kommen, machten nun Gemeinderat und Verwaltung klar.

