Neues Buch "Kemptener Geheimnisse"- Die Stadt mit anderen Augen sehen

Im Buch „Kemptener Geheimnisse“ spüren die AZ-Redakteure Ralf Lienert und Markus Raffler mit Hilfe von kundigen Bürgern Kuriositäten der Stadtgeschichte nach.

15.10.2022 | Stand: 12:04 Uhr

Es ist ein Phänomen: Im Urlaub schauen wir beim Spaziergang durch Dörfer und Städte genau hin, studieren Häuser- und Kirchenfassaden, nehmen Gedenksteine, Wappen und Wandmalereien unter die Lupe, freuen uns an kunstvollen Brunnen oder Skulpturen. Wenn wir woanders sind, ist der Blick ein anderer als daheim. Kein Wunder, dort kennt man sich ja aus! Stimmt – und stimmt auch wieder nicht. Denn zuhause schlägt man gerne der Einfachheit und Bequemlichkeit halber vertraute Pfade ein. Und Muße wie in den Ferien hat man im Alltag meist nie. Dabei gibt es gerade daheim immer auch etwas zu entdecken. Man müsste nur mal den Kopf drehen, nach links, rechts, nach oben oder nach unten und genauer schauen – wie im Urlaub eben. Zwei Redakteure unserer Zeitung haben das getan, haben sich in ihrer Heimatstadt Kempten genauer umgeschaut und stadtgeschichtliche Kuriositäten, Relikte und Schätze entdeckt, die einem nicht sofort ins Auge springen. „Kemptener Geheimnisse“ haben Ralf Lienert und Markus Raffler ihr Buch genannt, in dem sie anhand von 50 Entdeckungen die 2000-jährige Stadtgeschichte erfrischend anders erzählen.

Kemptens Stadtheimatpfleger Tilmann Ritter kennt die Geschichte des Chapuis-Turms. Bild: Markus Raffler

Los geht es gleich mit einer Kuriosität, einer Kanonenkugel, die in einer Seitenwand des Hauptschiffs oberhalb der Empore der gotischen St.-Mang-Kirche eingemauert ist. Sie stammt aus dem Jahr 1796: Die Reichsstadt mit 3200 Bewohnern war damals von französischen Soldaten besetzt. Doch dann rückten verbündete Truppen des österreichischen Kaisers mit schwerem Geschütz an, um die Stadt zu befreien. Der Einschlag in der Kirche war nicht beabsichtigt. „Gott sei Dank ist bei dem Beschuss aber nichts Schlimmes passiert“, erzählte Kirchenführerin Karin Schaber Markus Raffler, der dem Geheimnis der Kanonenkugel in der Kirchenmauer nachspürte. Einer seiner Streifzüge führte Ralf Lienert nach Kottern. Dort steht am Lukas-Mayr-Platz eine Säule. Was es mit dieser auf sich hat, erfuhr er von Werner Wittmann, dem Vorsitzenden des Vereins „Wir in Kottern“: „Das ist so ziemlich das einzig sichtbare Relikt an die NS-Zeit in Kempten.“ Ende der 1920er Jahre arbeiteten über 1200 Menschen in der Spinnerei und Weberei Kottern. Für sie wurden Wohnungen gebaut – und 1935 der „Stein der Arbeit“ aufgestellt.

Auch geheimnisvoll: Von der Dachluke eines der Jenisch-Häuser am St.-Mang-Platz in Kempten beobachtet ein Mann das Treiben auf der Straße. Bild: Ralf Lienert

Bei ihren Recherchen stützten sich die Autoren nicht nur auf historische Quellen, sondern auch auf kundige Bürgerinnen und Bürger. 50 Geheimnisse lüften die Autoren. Auf 192 Seiten geht es um Initialen (Zumsteintor), Wappen (Kornhaus), das Rätsel des Burghalde-Brunnens, um die Explosion einer Pulverfabrik, ein riesiges Wasserrad, um eine Blutsäule in der Heiligkreuzer Kirche, einen makaberen Fürstabt-Grabstein in der Basilika-Krypta, eine Eingangstür, die aus einem Weinfass gefertigt wurde. Die Leserinnen und Leser erfahren, was es mit einer drei Tonnen schweren roten Lokachse auf sich hat und welch schauriges Geheimnis die Besenkapelle birgt. Am Ende jedes Kapitels gibt es einen Hinweis, wie man zu den Orten kommt.

Das Buch "Kemptener Geheimnisse" macht Lust auf Spaziergänge durch die Stadt.

Nicht alles sind freilich klassische „Geheimnisse“. Es geht auch um durchaus stadtgeschichtlich Bekanntes wie die König-Ludwig-Brücke, die Vorarlberger Gräber, das Müßiggängelzunfthaus, die Freitreppe oder die regnende Wolke am Theaterplatz. Spannend zu lesen sind dennoch auch diese Kapitel zu vermeintlich bekannten Dingen. In jedem Fall macht das Buch Lust auf Spaziergänge durch Kempten – und wer weiß, vielleicht gibt es da ja noch andere Geheimnisse zu entdecken.

Das Buch: „Geheimnisse der Heimat“ hat der Überlinger Verlag Bast Medien seine erfolgreiche Buchreihe genannt, zu der auch die „Kemptener Geheimnisse“ von Ralf Lienert und Markus Raffler gehören. Das Buch, das in Kooperation mit unserer Zeitung entstand, kostet 19,90 Euro und ist erhältlich im AZ-Service-Center in Kempten (Heisinger Straße 14), im AZ-Online-Shop (azshop.de/lesen) und im Buchhandel.

