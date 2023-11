Neues Gesetz könnte zivile Seenotrettung kriminalisieren - Allgäuer wieder im Mittelmeer im Einsatz

Seit sieben Jahren ist Arzt Jan Ribbeck als Seenotretter im Einsatz. Die Rechtslage dafür verschärfe sich zunehmend. Was er im Gespräch mit Flüchtenden erlebt.

23.11.2023 | Stand: 16:26 Uhr

An Menschen, die zu ertrinken drohen, vorbeifahren? Oder sie retten und risikieren, dass das eigene Boot den italienischen Hafen vorerst nicht mehr verlassen darf? Vor dieser Frage stand Jan Ribbeck bei seinem letzten Einsatz als Seenotretter im Mittelmeer. Damals entschied er sich für die Rettung der Gruppe, die von der nordafrikanischen Küste aus nach Europa wollte. Nun bricht der Arzt, der lange Zeit im Klinikum Kempten tätig war und jetzt in einer Reha-Klinik in Schwangau arbeitet, wieder auf.

