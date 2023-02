Neues Hirsch-Areal in Probstried - Was um den Gasthof herum entstehen soll

Der Gemeinderat Dietmannsried beschließt den Bebauungsplan für das Hirsch-Areal in Probstried. Geplant sind vor allem Wohnungen. Doch auch noch mehr.

06.02.2023 | Stand: 12:28 Uhr

Jetzt sind die baurechtlichen Voraussetzungen für das neue Hirschareal in Probstried geschaffen: Der Gemeinderat Dietmannsried hat während seiner jüngsten Sitzung den dafür nötigen Bebauungsplan einstimmig beschlossen. Damit ist der Weg nun frei für Bauantrag und Neugestaltung des Areals.

Mitten in der Probstrieder Ortsmitte soll wie berichtet der Bereich am und hinter dem Gasthof Hirsch neu gestaltet werden. Geplant sind mehrere Gebäude. Der Biergarten bleibt bestehen und ist zur Sicherung seines Betriebs Teil des Bebauungsplans. Gesetzliche Betriebszeiten müssten freilich dennoch eingehalten werden, sagte Bürgermeister Werner Endres im Gemeinderat.

Lesen Sie auch: Nach Schließung Ende 2022: Der "Brotladen" kehrt zurück nach Reicholzried

Neue Wohnungen rund um den Gasthof Hirsch in Probstried (Gemeinde Dietmannsried, Oberallgäu)

Auch der zu sanierende Gasthof-Kopfbau, in dessen Dachgeschoss ein Saal unterkommt, bleibt bestehen. An ihn schließt ein Gebäude mit acht Gästezimmern an, im Erdgeschoss befindet sich die Zufahrt zu einer Tiefgarage. Hinter dem Gebäuderiegel, der zur Straße weist, ist eine Kombination mehrerer Gebäude geplant. Das Gelände steigt dort an – von Westen her präsentiert sich das alle Gebäude verbindende Untergeschoss als Erdgeschoss. Dort kommt neben der Tiefgarage auch der neue Dorfladen mit Glasfront unter.

Landratsamt hatte Zweifel an der Tiefgaragen-Ausfahrt beim neuen Hirsch-Areal in Probstried

Das Dach von Tiefgarage und Dorfladen wird begrünt und dient als Innenhof für die umliegenden Wohngebäude. In diesen sind 21 Wohnungen geplant. Ein weiteres, im Nordwesten des Areals liegendes Wohngebäude wird zwar im Bebauungsplan berücksichtigt, vorerst aber nicht gebaut.

Lesen Sie auch: Ortsmitte Dietmannsried: Streit zwischen Kirche und Rathaus gelöst?

Änderungen zu dem Entwurf, mit dem im November ins Verfahren gestartet wurde, gab es in Folge der öffentlichen Auslegung nicht – kein einziger Bürger habe sich gemeldet, sagte Endres. Das Landratsamt habe zunächst der Tiefgarage wegen ihrer Ausfahrt zur Staatsstraße hin nicht zugestimmt. Allerdings habe man mögliche Probleme dort bereits bedacht: Aufgrund von Ausfahrtswinkel und Sichtachsen rechne man dort mit keinen Problemen, was auch das Landratsamt überzeugt habe. Dieses habe zudem angemerkt, dass nach Umsetzung der Baupläne auf der Ortsdurchfahrt womöglich Tempo 30 denkbar wäre.

Nun müsse die Fachplanung für die Gebäude abgeschlossen werden, dann stehe die Kostenberechnung an, gefolgt vom Bauantrag. Womöglich könnte der Bau noch in diesem Jahr beginnen; Ziel sei, den Weihnachtseinkauf 2025 im neuen Dorfladen zu ermöglichen, sagt Endres. Neben diesem konzentriere sich die Fertigstellung auf den Gasthofbereich.

Lesen Sie hier: Fuchswoche Oberallgäu: Tierschutzorganisation Peta fordert Verbot